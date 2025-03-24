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80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الإثنين 24 مارس 2025 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى 80 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

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