الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا أخيرا لسكان جباليا

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم القوات الإسرائيلية في بيان مقتضب إنه الإنذار مسبق الأخير قبل أن يشن الجيش غارات.

وأضاف أن المنظمات المسلحة تطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين.

وأفاد أفيخاي أدرعي المتحدث بأنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة.

واختتم بيانه قائلا: "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة".

كما نشر الناطق باسم الجيش خريطة حددت المناطق التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاءها قبل قصفها.