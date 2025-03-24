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وزير الدفاع البريطاني: لا نخطط لفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الإثنين 24 مارس 2025 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع البريطاني: لا نخطط لفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل



لندن/سما/

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيل، يوم الاثنين، أن بلاده لا تنوي فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم استئناف الحرب الدموية في قطاع غزة.


وكانت بريطانيا قد علقت في سبتمبر 2024 عمل 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بسبب مخاوف من احتمال استخدام بعض هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة. وقد تكررت الدعوات داخل بريطانيا لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأكد هيل خلال جلسة في البرلمان: "جميع صادراتنا من الأسلحة تخضع لمراجعة مستمرة، ونحن نستمر في سياسة المراجعة الدائمة، لكننا لا نخطط حالياً لإجراء أي تغييرات"، وذلك ردا على سؤال حول فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ويأتي هذا التصريح فيما استأنفت إسرائيل حربها في غزة بعد هدنة دامت قرابة شهرين، حيث تذرعت القيادات الإسرائيلية برفض حركة "حماس" الفلسطينية قبول الخطة الأمريكية لتمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض لإنهاء الحرب بشكل نهائي وسحب قواتها من قطاع غزة.

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