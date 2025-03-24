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وزير الخارجية الكوبي: "إسرائيل" مصممة على مواصلة التطهير العرقي في غزة

الإثنين 24 مارس 2025 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الكوبي: "إسرائيل" مصممة على مواصلة التطهير العرقي في غزة



هافانا/سما/

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا أن إنشاء إسرائيل لهيئة للتعامل مع الهجرة الطوعية من قطاع غزة يظهر تصميمها على مواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية في القطاع.


وكتب رودريغيز على منصة "تلغرام": "إنشاء إسرائيل وكالة لإدارة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة دليل آخر على عزمها على تنفيذ تطهير عرقي ومواصلة الإبادة الجماعية في القطاع بأي ثمن. ولا يمكن لمثل هذه الأفعال أن تمر دون عقاب".

وأفاد مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري جندلمان، الخميس الماضي بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إنشاء وكالة لقضايا الهجرة الطوعية من قطاع غزة.

وصادق المجلس السياسي والأمني ​​الإسرائيلي أمس على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

وفي وقت سابق، أعلن سموتريتش خلال مناقشات في الكنيست، عن إنشاء "إدارة للهجرة" تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

المصدر: "نوفوستي"

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