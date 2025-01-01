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لمرتين متتاليتين.. سرايا القدس تستهدف مستوطنات "غلاف غزة"بالصواريخ

الإثنين 24 مارس 2025 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمرتين متتاليتين.. سرايا القدس تستهدف مستوطنات "غلاف غزة"بالصواريخ



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، استهداف "سديروت" و"نتيف هعسراه" و"زيكيم"، ومستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية. 

وفي وقتٍ لاحق، جدّدت القوة الصاروخية في السرايا استهداف "سديروت" ومستوطنات "الغلاف" بصلية صاروخية، وذلك رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. 

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى دوّي صفارات الإنذار في "سديروت"  وجوارها بمنطقة "الغلاف" للمرة الثانية على التوالي. 

وتستمر المقاومة في الردّ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحقّ المدنيين، فكتائب القسام كانت قد استهدفت، قبل أيام،  مدينة "عسقلان" المحتلة برشقة صاروخية.

ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال المرحلة الثانية منه، متعمّداً فرض الشروط والضغط على المقاومة الفلسطينية. وجدّد عدوانه على قطاع غزّة منذ نحو أسبوع، مستهدفاً مختلف المناطق، ما أسفر عن مئات الشهداء وأكثر من ألف جريح.

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