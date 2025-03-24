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"إسرائيل" توقع اتفاقا مع سيكورسكي لتعديل طائرات هليكوبتر عسكرية

الإثنين 24 مارس 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توقع اتفاقا مع سيكورسكي لتعديل طائرات هليكوبتر عسكرية



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها وقعت عقدا بمئات الملايين من الدولارات مع شركة سيكورسكي التابعة للوكهيد مارتن لدمج أنظمة إسرائيلية في 12 طائرة هليكوبتر سي.إتش-53 كيه بيري، والتي هي قيد التصنيع حاليا.

وهذه التعديلات من متطلبات سلاح الجو الإسرائيلي، وهي جزء من صفقة مبيعات عسكرية أجنبية مُوقعة بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل عدة سنوات، ولكن لم يُعلن عنها إلا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن تجميع الطائرات الهليكوبتر جار حاليا في مقر شركة سيكورسكي في ستراتفورد بولاية كونيتيكت.

وستفتح سيكورسكي خط إنتاج منفصلا لتعديل كل طائرة لتصبح متوافقة مع متطلبات مهام عمليات سلاح الجو الإسرائيلي بدلا من وضعها الحالي المتوافق مع معايير سلاح الجو الأمريكي.

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