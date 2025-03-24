جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أكثر من 100 شاحنة صغيرة بغزة

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، استهدف أكثر من 100 شاحنة صغيرة زعم أن حركة “حماس” استخدمتها في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي: “الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجما حتى الآن (الاثنين) أكثر من 100 شاحنة صغيرة في أنحاء قطاع غزة، والتي استخدمها مسلحو حماس في أنشطة إرهابية”، وفق ادعائه.

وأضاف: “الشاحنات الصغيرة التي تم تدميرها استخدمها مسلحو حماس في المجزرة الدموية في 7 أكتوبر، ومن خلالها، اجتاح المسلحون الأراضي الإسرائيلية”، وفق مزاعمه.

وادعى أن هذه المركبات استُخدمت في تنفيذ “عمليات إرهابية ونقل أسلحة”.

وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.