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تداول رسالة للصحافي حسام شبات طلب نشرها في حال استشهاده

الإثنين 24 مارس 2025 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداول رسالة للصحافي حسام شبات طلب نشرها في حال استشهاده



غزة/سما/

نشر زملاء الصحافي الفلسطيني حسام شبات، الذي اغتيل اليوم الإثنين جراء استهداف سيارته بصاروخ إسرائيلي، رسالة تركها وطلب نشرها في حال استشهداده.

تقول الرسالة: “إذا كنتم تقرأون هذا، فهذا يعني أنني قُتلت – على الأرجح مستهدفا – على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما بدأت كل هذا العمل، كنت في الحادية والعشرين من عمري فقط – طالبا جامعيا لديه أحلام كأي شخص آخر. على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، كرّست كل لحظة من حياتي لشعبي. وثّقت الأهوال في شمال غزة دقيقة بدقيقة، مصمما على أن أُظهر للعالم الحقيقة التي حاولوا دفنها. نمت على الأرصفة، وفي المدارس، وفي الخيام – أينما استطعت. كان كل يوم معركة من أجل البقاء. تحملت الجوع لشهور، ومع ذلك لم أفارق شعبي أبدا. والله، لقد أدّيت واجبي كصحافي. خاطرت بكل شيء لأنقل الحقيقة، والآن، أخيرا استرحت – وهو أمر لم أعرفه خلال الثمانية عشر شهرا الماضية”.

وتتابع الرسالة: “فعلت كل هذا إيمانا بالقضية الفلسطينية. أؤمن أن هذه الأرض لنا، وكان أسمى شرف في حياتي أن أموت دفاعا عنها. هي وخدمة شعبها”.

ويختم حسام رسالته بطلب واحد هو “لا تتوقفوا عن الحديث عن غزة. لا تدعوا العالم يُشيح بنظره عنها. استمروا في النضال، واستمروا في رواية قصصنا – حتى تتحرر فلسطين”.

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