دوي صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

صنعاء/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه “اعترض” صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق في وسط فلسطين المحتلة.

وقال الجيش إنه اعترض الصاروخ “قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”، لكن صحافيين في القدس سمعوا عدة انفجارات خفيفة بعيدة.

وفي إطار دعمهم للفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا مرتبطة بالاحتلال.

وتوقّفت هذه الهجمات مع سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، غير أن الحوثيين استأنفوا ضرباتهم على إسرائيل وتوعّدوا بتكثيفها بعد خرقها للاتفاق واستئنافها لحرب الإبادة في غزة.