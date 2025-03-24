صحة غزة: 15613 طفلا قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الاثنين، ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 15 ألفا و613، وهو ما يشكّل 31 بالمئة من إجمالي شهداء القطاع البالغ 50 ألفا و82.

جاء ذلك في “إنفوغرافيك” نشرته الوزارة على منصة “تلغرام” حول الضحايا الأطفال في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 23 مارس/ آذار الجاري.

وقالت الوزارة وفق ما أظهره الإنفوغرافيك إن الإصابات في صفوف الأطفال وصلت إلى 33 ألفا و900 بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من إجمالي مصابي القطاع البالغ 113 ألفا و408.

إسرائيل قتلت 825 رضيعا بعمر أقل من عام، وعدد الأطفال الذين ولدوا واستشهدوا خلال الإبادة الجماعية بلغ نحو 274

وأفاد الإنفوغرافيك بأن إسرائيل قتلت في ذات الفترة 825 رضيعا بعمر أقل من عام، وأظهر أن عدد الأطفال الذين ولدوا واستشهدوا خلال الإبادة الجماعية بلغ نحو 274.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة “حماس” ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.