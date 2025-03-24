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جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على مبنى للصليب الأحمر في رفح

الإثنين 24 مارس 2025 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على مبنى للصليب الأحمر في رفح



القدس المحتلة/سما/

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بإطلاق النار على مبنى للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن قواته المتواجدة في رفح جنوب قطاع غزة أطلقت في وقت سابق الاثنين النار “تجاه مبنى بعد أن رصدت فيه مشتبهين وشعرت بوجود تهديد على القوة. لم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى”.

وأضاف: “في أعقاب الفحص، تبيّن أن الرصد كان خاطئًا وأن المبنى تابع للصليب الأحمر”.

وأردف: “سيتم التحقيق في الحادث”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد مكاتبها في رفح جنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قذيفة لكن دون وقوع إصابات.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لها إنها “تندد بشدة بالهجوم على مقرها”.

وأضافت أن الهجوم يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على العمل.

ولم تُحمّل اللجنة الدولية أي طرف مسؤولية الهجوم.

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