إصابة 5 فلسطينيين في هجمات لمستوطنين إسرائيليين بالضفة

محافظات/سما/

أصيب، مساء الاثنين، 5 فلسطينيين واعتقل آخرون، خلال هجمات لمستوطنين إسرائيليين على تجمعات سكانية فلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال جهاد نواجعة رئيس مجلس محلي قرية “سوسيا” جنوبي الضفة إن “مستوطنين إسرائيليين اقتحموا تجمع سوسيا وحاولوا سرقة قطيع أغنام فتصدى لهم الشبان ومنعوهم”.

وأوضح نواجعة أن الشرطة والجيش الإسرائيلي “وصلا التجمع بالتزامن مع اعتداء المستوطنين على السكان دون أن يوقفوا الاعتداء ولم يتمكن الشبان من الدفاع عن أنفسهم لأنهم سيتحولون إلى متهمين”.

وأشار إلى “إصابة 4 من سكان التجمع بجروح ورضوض لم يسمح لمركبة الإسعاف بالوصول إليهم، وتخريب ممتلكات بما في ذلك خزانات المياه ومركبات وبيوت تم رشقها بالحجارة، واعتقال عدد من المواطنين لم يعرف بعد”.

ويسكن تجمع سوسيا نحو 450 نسمة من الفلسطينيين، وتتكرر اعتداءات المستوطنين عليه بهدف ترحيل سكانه، وفق نواجعة.

من جانبه، قال أسامة مخامرة، الناشط الفلسطيني بمراقبة انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي إن “نحو 30 مستوطنا إسرائيليا هاجموا تجمع سوسيا جنوب بلدة يطّا جنوب مدينة الخليل وجالوا بين البيوت”.

وذكر مخامرة أن “المستوطنين أطلقوا النار في الهواء وهاجموا المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، واعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب”.

وجنوب يطّا أيضا، ذكر مخامرة أن “مستوطنون هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة اشكاره وألقوا الحجارة على أحد المنازل واعتدوا بالضرب على صاحبه ما أدى إلى إصابته برضوض”.

وفي محافظة بيت لحم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن مستوطنين مجموعة من المستوطنين هاجموا عددًا من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة البرية (شرق المدينة) “وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم”.

وتحدث عن اعتقال الجيش 3 شبان من نفس المنطقة، رغم أنهم المعتدى عليهم.

وخلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، نفذ الجيش الإسرائيلي 1475 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون 230 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود