  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باحث مصري يهاجم أفيخاي أدرعي بعد حديثه عن القرآن

الإثنين 24 مارس 2025 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحث مصري يهاجم أفيخاي أدرعي بعد حديثه عن القرآن



القاهرة/سما/

أكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والباحث الإسلامي المصري الشيخ سعد الفقي، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يحاول استغلال الدين الإسلامي في منشوراته.

 
 

وأوضح الباحث الإسلامي المصري في تصريحات لـRT أن أفيخاي يستخدم الدين، معتبرا ذلك تشويها للدين الذي يحرم قتل الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وانتقد الفقي منشورا لأدرعي دعا فيه مستخدمي لغة القرآن إلى التوقف عن استخدام الألفاظ البذيئة، متسائلا عما إذا كانوا يخافون عقاب الله. واعتبر الفقي أن الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن أفعالها تتجاوز حتى قوانين الغاب.

وطالب الفقي أدرعي بالتوقف عن نشر الأكاذيب، مؤكدا أن الحساب قادم. واقترح عليه تغيير وظيفته، ربما إلى التمثيل أو العمل في السيرك.

وتحدى الفقي أدرعي أن يكف عن تضليل الحقائق وتزييفها. وأكد أن جميع الأديان بريئة من جرائم إسرائيل، التي تتهم باغتصاب الأرض وتدمير الحرث والنسل وانتهاك المقدسات.

وفي منشور على حسابه الشخصي، انتقد أفيخاي أدرعي استخدام البعض للغة القرآن في الشتائم والألفاظ البذيئة، متسائلا عما إذا كانوا يخافون عقاب الآخرة.

كما اتهم أدرعي بعض الأشخاص بدعم الإرهاب والتحريض عليه، مشككا في إيمانهم الحقيقي. وأكد أدرعي أن الإسلام بريء من أفعال من وصفهم بـ "دواعش حماس".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

"يبلها ويشرب ميتها".. هجوم مصري على ويتكوف بسبب تصريحاته عن "قرب الإفلاس"

ردّ اسرائيل على المبادرة العربيّة حول غزة : ديرمر يناقش في واشنطن احتلال القطاع وفرض الحكم العسكريّ

مصادر إسرائيلية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس وإسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة

إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة

رام الله : عقد المجلس المركزي وفتح الباب أمام الفصائل للانضمام للمنظمة

“نموت ولا نتجند ولا نؤمن بحكم الكفار”.. رقصة وزير “الحريديم” تثير أزمة في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

67e1bc8a4c59b7527b46fd18

مصر تشن هجوما حادا على إسرائيل بسبب وكالة الهجرة للفلسطينيين

شجار بين بن غفير وبار وتحذيرات من "اعتقال رئيس الشاباك"

20250324014311

صحيفة: الرسالة التي نقلها بن زايد للسيسي.. تهجير غزيين مقابل ضخ مليارات لمصر

photo_2025-03-24_21-33-00

لمرتين متتاليتين.. سرايا القدس تستهدف مستوطنات "غلاف غزة"بالصواريخ

20250324074334

تعثر المفاوضات حول التهدئة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية