أطباء بلا حدود: وضع الفلسطينيين في الضفة حرج للغاية

رام الله/سما/

نددت منظمة أطباء بلا حدود، بالوضع "الحرج للغاية" للفلسطينيين النازحين في الضفة الغربية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يناير.



وقالت المنظمة التي تعمل في الضفة الغربية، إن وضع النازحين الفلسطينيين "حرج للغاية إذ يعيشون بدون مأوى مناسب، ودون خدمات أساسية، ودون حق الوصول إلى الرعاية الصحية"، مشيرة إلى أن "الوضع النفسي للنازحين مقلق للغاية".



بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل "ضد جميع المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حماس، في إطار وضع أمني معقد"، مشددا على أنه "يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار التي قد يتعرض لها الأفراد غير المتورطين".

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن حجم النزوح القسري وتدمير المخيمات في الضفة الغربية "لم يسجل مثله منذ عقود".

وقالت مديرة العمليات في المنظمة، بريسي دي لا فيني: "لا يستطيع الناس العودة إلى منازلهم لأن القوات الإسرائيلية منعت الوصول إلى المخيمات، ودمرت المنازل والبنية التحتية".

وشددت على أن "إسرائيل يجب أن توقف ذلك، ويجب تكثيف الاستجابة الإنسانية".

وأشارت الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 21 يناير، بعدما أطلقت إسرائيل عملية "السور الحديدي"، التي قالت إنها تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وبدأت العملية الإسرائيلية بعد يومين من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، عقب أكثر من 15 شهرا من الحرب هناك.

واستهدفت العملية العسكرية بشكل رئيسي مخيم طولكرم ونور شمس في مدينة طولكرم، إضافة إلى مخيم جنين في المدينة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في فبراير إن العملية ستستمر لعدة أشهر، مضيفا أنه أمر الجنود "بالاستعداد للبقاء في المخيمات التي أخليت طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد".