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عراقجي والصفدي يؤكدان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف الهجمات على غزة ولبنان

الإثنين 24 مارس 2025 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي والصفدي يؤكدان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف الهجمات على غزة ولبنان



طهران/سما/

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الهجمات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان، وكذلك الغارات الأمريكية على اليمن.


وأعرب عراقجي خلال الاتصال الهاتفي عن قلقه العميق إزاء انتهاك إسرائيل الصارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وأدان بشدة هجماته الواسعة على قطاع غزة ولبنان وقتل المدنيين.


وأكد على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية إجراءات فورية لوقف اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال ومنع تصاعد انعدام الأمن والتهديدات للسلام والاستقرار الإقليميين". 

كما أدان عراقجي أيضا الغارات الأمريكية المستمرة على اليمن، وحذر من تزايد التوتر وانتشاره في المنطقة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود من قبل دول المنطقة لمواجهة المؤامرات الشريرة ضد الدول الإسلامية.

وبدوره عبر وزير الخارجية الأردني عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل لاتفاقيات وقف إطلاق النار والهجمات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية ولبنان،

وشدد على أهمية التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لإجبار إسرائيل على وقف الهجمات ومنع المزيد من تصعيد انعدام الأمن في المنطقة بأسرها.

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