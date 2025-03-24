"وول ستريت جورنال": "إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية برية واسعة النطاق في غزة

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن السلطات الإسرائيلية تخطط لشن عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.



وقالت مصادر الصحيفة إن القيادة الإسرائيلية تعتبر أن الاستيلاء على جزء كبير من القطاع الفلسطيني والاحتفاظ به سيسمح لها بتحقيق نصر نهائي على حركة "حماس".



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودائرته الداخلية يعتقدون أنه بدعم من الإجراءات الهجومية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية الجديدة وإضعاف منظمة "حزب الله" في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي لديه قدرات كافية لإجراء مثل هذه العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأنه من أجل تحقيق النصر النهائي على "حماس"، سيتعين على إسرائيل تدمير منظومة الأنفاق تحت الأرض وغيرها من مرافق البنية التحتية للحركة بالكامل، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات. ويعتقد معارضو استراتيجية نتنياهو الجديدة أنه سيكون من المستحيل القضاء على المنظمة دون التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.