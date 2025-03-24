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مصدر إسرائيلي: الصدام مع تركيا في سوريا أمر لا مفر منه بسبب أردوغان

الإثنين 24 مارس 2025 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي: الصدام مع تركيا في سوريا أمر لا مفر منه بسبب أردوغان



القدس المحتلة/سما/

ذكر مصدر إسرائيلي، يوم الأحد، أن المواجهة المباشرة والصدام بين تل أبيب وأنقرة على الأراضي السورية، هو أمر محتوم ولا مفر منه.


ونقل موقع "واللا" العبري عن المصدر أن "النظام السوري يجري محادثات متقدمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتسليم خلية ميدانية في منطقة تدمر للجيش التركي مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية".

وأضاف: "تثير هذه العملية قلقا كبيرا لدى إسرائيل، إذ أن الوجود العسكري التركي شرقي مدينة حمص سيسمح في المستقبل لتركيا بالوصول عسكريا إلى جنوب سوريا، ومن هناك فإن الطريق إلى الاحتكاك مع إسرائيل قصير".

وقال مسؤولون أمنيون مؤخرا إنهم "يفضلون رؤية الروس يعيدون تأسيس وجودهم في سوريا، وتنفيذ اتفاق الإيجار الذي وقعه مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتحقيق الاستقرار في المنطقة الساحلية على وجه الخصوص وفي سوريا بشكل عام".

وكما ذكر "واللا" فإن "إحدى العمليات الإيجابية كانت آلية منع عدم الاستقرار بين إسرائيل وروسيا قبل أي هجوم على سوريا".

وقال مصدر أمني إسرائيلي الأسبوع الماضي في إحدى مناقشات تقييم الوضع إن "المواجهة بين تركيا وإسرائيل في المنطقة السورية أمر لا مفر منه نتيجة محاولة أردوغان المساس بحرية العمل الإسرائيلية، والتي تهدف إلى إزالة أي تهديد لإسرائيل من الأراضي السورية أيضا".

إلى جانب ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وجوده في المنطقة العازلة السورية، والعمل ضد "العناصر المعادية" بحسب وصفه، والتواصل مع السكان السوريين المحليين، مع التركيز على القرى الدرزية، وتقديم المساعدة حسب الحاجة في مجالات البنية التحتية والغذاء والدواء.

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