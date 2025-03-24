الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين بارزين في "حماس"

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "على مدار الأيام الأخيرة، هاجمت قوات الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) مئات الأهداف الإرهابية والمخربين في أنحاء قطاع غزة باستخدام الطائرات المقاتلة والقطع الجوية، بغرض ضرب القدرات العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية وإزالة التهديد الذي يتعرض له مواطنو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وأضاف أدرعي: "من خلال هذه الغارات، قضت قوات الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) على نائب قائد لواء غزة، المخرب المدعو أحمد سلمان عوض شمالي. وقد كان شمالي يتولى المسؤولية عن العمليات وإعداد الخطة الهجومية وبناء قوة اللواء تمهيدًا للمجزرة الدموية التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولا خلال الحرب عن نشر القوات واستعدادات لواء غزة في مواجهة قوات جيش الدفاع في المنطقة".

وأشار أدرعي إلى أنه "تم كذلك القضاء على قائد كتيبة الشجاعية المخرب المدعو جميل عمر جميل وادية، الذي قاد الكتيبة طيلة معظم فترة الحرب بعد أن تولى هذا المنصب خلفا للمخرب المدعو وسام فرحات الذي تمت تصفيته في ديسمبر 2023"، مضيفا أن "وادية كان مسؤولا عن ممارسة قوة الكتيبة ضد قوات جيش الدفاع، وعمل على إعادة تأهيل الكتيبة وإعادة تنظيمها".

بالإضافة إلى ذلك، "شارك وادية في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على حافلة طلاب في أبريل عام 2011، والذي أدى إلى مقتل دان فيبليخ" وفقا لأدرعي.

واختتم البيان قائلا: "سيواصل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل ضد منظمة حماس الإرهابية وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".