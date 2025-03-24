الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

علن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن قوات الفرقة 36 بدأت الاستعدادات لنشاط عملياتي في قطاع القيادة الجنوبية، لتوسيع العمليات في قطاع غزة.

وأوضح في بيان: "وفقا لتقييم الوضع، بدأت قوات الفرقة 36 الاستعداد لتنفيذ نشاط في منطقة قيادة الجنوب، خلال الأشهر الأخيرة، أنهت الفرقة مناورة في لبنان، إضافة إلى أشهر طويلة من النشاطات العملياتية في الجبهة الشمالية".

وأضاف: "خلال المناورة القادمة، من المتوقع أن يسيطر الجيش على مناطق جديدة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "القوات دمرت بنى تحتية وقضت على عناصر مسلحة، فيما تم توسيع منطقة التأمين الدفاعية في قطاع غزة".

وذكر أن "قوات جيش الدفاع تعمل على مدار الأيام الأخيرة في أنحاء قطاع غزة حيث تعمل قوات الفرقتين 252 وغزة في عدة مناطق لتوسيع منطقة التأمين الدفاعية، وتواصل الطائرات الحربية والمسيرة إلى جانب قطع سلاح البحرية شن ضربات وتقدم إسنادا وثيقا للقوات البرية".

وأشار إلى أنه "استكمل تطويق حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة".

كما لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "تطويق حي تل السلطان في رفح يهدف لتدمير بنى تحتية والقضاء على عناصر مسلحة، وتعميق السيطرة، وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية جنوب قطاع غزة".