  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

الإثنين 24 مارس 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

علن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن قوات الفرقة 36 بدأت الاستعدادات لنشاط عملياتي في قطاع القيادة الجنوبية، لتوسيع العمليات في قطاع غزة.

 

وأوضح في بيان: "وفقا لتقييم الوضع، بدأت قوات الفرقة 36 الاستعداد لتنفيذ نشاط في منطقة قيادة الجنوب، خلال الأشهر الأخيرة، أنهت الفرقة مناورة في لبنان، إضافة إلى أشهر طويلة من النشاطات العملياتية في الجبهة الشمالية".

 

وأضاف: "خلال المناورة القادمة، من المتوقع أن يسيطر الجيش على مناطق جديدة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "القوات دمرت بنى تحتية وقضت على عناصر مسلحة، فيما تم توسيع منطقة التأمين الدفاعية في قطاع غزة".

وذكر أن "قوات جيش الدفاع تعمل على مدار الأيام الأخيرة في أنحاء قطاع غزة حيث تعمل قوات الفرقتين 252 وغزة في عدة مناطق لتوسيع منطقة التأمين الدفاعية، وتواصل الطائرات الحربية والمسيرة إلى جانب قطع سلاح البحرية شن ضربات وتقدم إسنادا وثيقا للقوات البرية".

وأشار إلى أنه "استكمل تطويق حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة".

كما لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "تطويق حي تل السلطان في رفح يهدف لتدمير بنى تحتية والقضاء على عناصر مسلحة، وتعميق السيطرة، وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية جنوب قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

"يبلها ويشرب ميتها".. هجوم مصري على ويتكوف بسبب تصريحاته عن "قرب الإفلاس"

ردّ اسرائيل على المبادرة العربيّة حول غزة : ديرمر يناقش في واشنطن احتلال القطاع وفرض الحكم العسكريّ

مصادر إسرائيلية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس وإسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة

مصادر أردنية تنفي تقديم مقترح لإخراج 3 آلاف من حماس من غزة

إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة

رام الله : عقد المجلس المركزي وفتح الباب أمام الفصائل للانضمام للمنظمة

الأخبار الرئيسية

20250324074334

تعثر المفاوضات حول التهدئة في غزة

20241208153107afpp-afp_36pv68g.h-730x438

غانتس وآيزنكوت: إسرائيل إلى الكارثة التالية

Screenshot-2025-03-24-at-11.36.15-AM-730x438

دوي صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

67e094554236047ac70b6c20

"وول ستريت جورنال": "إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية برية واسعة النطاق في غزة

67e146084c59b70c7b31e209

ساعر: لم نتخذ قرارا بعد حول الحكم العسكري في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية