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مصر: ننسق مع أطراف إقليمية ودولية لتنفيذ خطة إعمار غزة

الإثنين 24 مارس 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: ننسق مع أطراف إقليمية ودولية لتنفيذ خطة إعمار غزة



القاهرة/سما/

شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتي يتسنى وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وقال مدبولي، خلال لقائه مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، إن خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرًا، ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.

وبحسب بيان للحكومة المصرية، جدد مدبولي، التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.

من جهته، أعرب مصطفى عن اتفاقه مع أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حتى يتسنى تحقيق تقدم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

وخلال اللقاء تناول رئيس وزراء فلسطين جهود التنسيق القائمة مع عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك الأطراف الدولية الفاعلة تجاه الأوضاع في قطاع غزة، وفي إطار التمهيد لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة لدعم التحركات الهادفة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار والحفاظ على وقف إطلاق النار.

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