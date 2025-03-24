أنقرة تدعو إلى زيادة الضغوط على "إسرائيل" لوقف الحرب في غزة

أنقرة/سما/

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.



وألقى فيدان كلمة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في القاهرة.

ونقل مصدر لوكالة "ريا نوفوستي" في وزارة الخارجية التركية عن فيدان قوله: "الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في 18 مارس أظهرت أن لإسرائيل أجندة أوسع"، مضيفا أن "منع المساعدات الإنسانية وقصف الأراضي السورية واللبنانية مؤشرات على أن إسرائيل تواصل بثبات سياسة توسعية. السلام في المنطقة لن يتحقق دون توقف إسرائيل".

وأكد رئيس الدبلوماسية التركية أن الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي يجب أن يكون وقف الدمار في غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقال فيدان: "يجب زيادة الضغط على إسرائيل. علينا استخدام منصات مثل الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم. خطة مصر الخاصة بغزة، التي تدعمها جميع دول منظمة التعاون الإسلامي، تمثل إطارا بنّاءً. يجب أن نتحرك للأمام بناء على هذه الخطة".

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت الخميس عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع، من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيدفع بمزيد من قواته إلى غزة لتوسيع عملياته العسكرية.

في المقابل، جددت حركة حماس دعوة الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية في نصرة الشعب الفلسطيني، كما دعت الدول الصديقة إلى الضغط على واشنطن لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل بغزة.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، استشهد أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.