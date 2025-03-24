ألمانيا تدين سياسات الاستيطان بالضفة

برلين/سما/

دانت وزارة الخارجية الألمانية سياسات إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي.



وقال المتحدث باسم الخارجية إن "عمليات إسرائيل في غزة لا تؤدي إلى تحرير الرهائن وتسبب تدهورا في الوضع الإنساني".

وشدد على أن "برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتدين قرار إسرائيل تحويل 13 مستوطنة غير قانونية في الضفة إلى بلديات رسمية"، مؤكدة "أننا ندعم حل الدولتين ومطالبتنا بدولة فلسطينية جزء أساسي من سياستنا الخارجية".

وأمس الأحد، صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، على اقتراح تحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة تحويل عدد من البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات مستقلة، ما يعني الاعتراف بها ككيانات منفصلة عن المستوطنات المجاورة. بالإضافة إلى إقرار بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، في خطوة تمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع المنفعة العامة.

والمستوطنات الجديدة التي صادق الكابينيت الإسرائيلي على إنشائها، هي:

ألون: مستوطنة دينية بين القدس ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربيّة.

حرشة: مستوطنة دينية بين القدس وبيت شيمش، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعتبر جزءًا من المناطق المجاورة للقدس.

كيرم راعيم: مستوطنة زراعية شرق القدس، في الأراضي الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية.

نيريا: مستوطنة دينية شمال غرب مستوطنة موديعين، شمال القدس، ضمن المناطق التي تتسم بوجود تجمّعات استيطانية دينية.

مغارون: مستوطنة دينية جنوب شرق مستوطنة أريئيل، وهي ضمن التجمعات الاستيطانية في المنطقة الوسطى بالضفة الغربيّة.

شفيت رحيل: مستوطنة دينية شرق رام الله.

أبنة: مستوطنة زراعية في وادي الأردن، شرق البحر الميت.

بروش البقعة (بترونوت): مستوطنة زراعية شمال شرق البحر الميت.

ليشام: مستوطنة بين القدس ومستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية.

نوفي نحيميا: مستوطنة دينية شرق مستوطنة موديعين في الضفة الغربية.

تال منشة: مستوطنة دينية في غوش عتصيون جنوب القدس، وهي جزء من التجمّعات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم "غوش عتصيون".

إيفي هاناحل: مستوطنة زراعية في وادي الأردن شرق الأغوار.

جفعوت: مستوطنة زراعية في جبل الخليل.