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كلاس تنتقد الضربات الإسرائيلية على سوريا

الإثنين 24 مارس 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلاس تنتقد الضربات الإسرائيلية على سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كيا كالاس، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير ضرورية وستؤثر سلبا إسرائيل.

وقالت كلاس خلال زيارة لإسرائيل في مؤتمر صحفي بثته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "ناقشنا هذه الإجراءات الإسرائيلية . ونعتبرها غير ضرورية، لأن سوريا لا تهاجم إسرائيل حاليا. وهذا يؤدي إلى مزيد من التطرف الموجه ضد إسرائيل. ولا نرغب في رؤية هذا، لأن أمن إسرائيل مهم بالنسبة لنا".

وبعد تغيير السلطة في دمشق في أوائل ديسمبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف عسكرية تابعة للجيش السوري السابق.

وتعرضت مستودعات الأسلحة والمطارات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي في مختلف محافظات سوريا لضربات مكثفة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، الجمعة، مطار تدمر العسكري وقاعدة "تي فور" الجوية السورية الواقعة بين تدمر وحمص.

وكانت كالاس، أكدت الأحد عزم الاتحاد دعم سوريا في المرحلة الراهنة.

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، في القاهرة: "يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة السوريين لاستيفاء الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع"، حسبما نقل موقع بوابة الأهرام.

ودعت كالاس الأسبوع الماضي إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق.

#سوريا #اسرائيل

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