جد جندي إسرائيلي قتل في جنوب لبنان يهاجم نتنياهو (فيديو)

وخلال جلسة المحاكمة الجنائية لنتنياهو، هتف آساف أجمون، جد الجندي الإسرائيلي غور كيحاتي (20 عاما) الذي قتل في مواجهات مع عناصر حزب الله يوم 20 نوفمبر 2024، قائلا: "رئيس الوزراء الذي يرتدي شارة الرهائن هو نفسه يتخلى عنهم! انزع هذا الرمز من سترتك!".

قتل كيحاتي خلال اشتباك مسلح في جنوب لبنان، وهو كان برفقة الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ (71 عاما)، الذي كان يرتدي الزي العسكري، رغم عدم حصوله على تصريح رسمي من الجيش لتواجده هناك.

ووفقا للتقارير، كان إيرليخ يحاول دراسة الآثار في المنطقة عند وقوع الهجوم.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية، واستمرار الأزمة حول مصير الرهائن الإسرائيليين، بينما تتزايد الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع هذه الملفات.