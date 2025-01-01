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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

الإثنين 24 مارس 2025 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني



القاهرة/ سما/

 أكد شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، رفضهما الكامل لكافة المخططات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه الذي عاشوا فيه، وأعربا عن تقديرهما للموقف المصري والعربي المساند لتشبث الشعب الفلسطيني بتراب وطنه.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر اليوم الاثنين، كافة الأزمات المعاصرة وفي مقدمتها العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث أكد شيخ الأزهر أن الوضع القائم هو وضع صعب ومعقد خاصة بعد خرق الصهاينة لاتفاق وقف العدوان، مشيرا إلى ما تم بالأمس من استهداف إرهابي لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

كما أدان شيخ الأزهر والبابا تواضروس الصمت العالمي الذي سمح لهذا الكيان بالتمادي في قتل الأبرياء.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لهذه الزيارة العزيزة التي تحمل معها الكثير من الود والمحبة، مؤكدا أن هذه الزيارات هي فرصة لإظهار الأخوة والتعايش وتعكس العلاقة الطيبة بين المصريين مسلمين ومسيحيين.

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