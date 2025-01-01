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لابيد يهاجم بن غفير : مجرم بدون ضوابط ..

الإثنين 24 مارس 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يهاجم بن غفير : مجرم بدون ضوابط ..



القدس المحتلة / سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين 24-3-202، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقال لابيد في تصريحات له: "المجرم المسؤول عن الأمن القومي الذي يجرؤ على التحدث بهذه الطريقة عن رئيس الشاباك هو دليل على فقدان كل الضوابط في حكومة إسرائيل". وفق قوله.

وأضاف: "في دولة سليمة كان رئيس الوزراء سيقيله من منصبه بدلاً من التوسل إليه ليعود لإنقاذ حكومته". على حد قوله.

جاء ذلك في ظل اشتداد الأزمة القانونية حول إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا.

 

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