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بعد استشهاد الزميل "منصور".. طائرات الاحتلال الاسرائيلي تغتال الصحفي محمد شبات بشمال غزة

الإثنين 24 مارس 2025 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد استشهاد الزميل "منصور".. طائرات الاحتلال الاسرائيلي تغتال الصحفي محمد شبات بشمال غزة



غزة / سما/

استُشهد، مساء اليوم الإثنين 24-3-2025، الصحفي حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر جراء قصف من طائرات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "استشهاد الصحفي حسام شبات بعد قصف الاحتلال على شارع صلاح الدين شمال قطاع غزة".

وكان استُشهد، اليوم الإثنين، مراسل فضائية فلسطين اليوم محمد منصور بقصف الاحتلال منزلاً بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد الزميل الصحفي مراسل فلسطين اليوم محمد منصور في استهداف منزل في خانيونس جنوبيّ القطاع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين 24 مارس 2025، عن وصول 61 شهيداً لمستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 61 شهيداً ( بينهم 4 شهداء انتشال) و 134 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للوزارة، مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (730 شهيداً، 1,367 مصاباً).

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,082 شهيدًا و 113,408 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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