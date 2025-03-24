استشهاد مراسل فلسطين اليوم الصحفي محمد منصور في قصف إسرائيلي على خانيونس

غزة /سما/

استُشهد، يوم الإثنين 24-3-2025، مراسل فضائية فلسطين اليوم محمد منصور بقصف جيش الاحتلال منزلاً بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين 24 مارس 2025، عن وصول 61 شهيداً لمستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 61 شهيداً ( بينهم 4 شهداء انتشال) و 134 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للوزارة، مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (730 شهيداً، 1,367 مصاباً).