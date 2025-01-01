الاحتلال يواصل انتهاكاته في سلفيت

سلفيت/ سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، انتهاكاتها بحق المواطنين في مدينة سلفيت وبلدات وقرى المحافظة.

ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا، وأسفرت عن إصابة ثلاثة شبان برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في سلفيت وكفر الديك، حيث تعرض المواطنون للضرب المبرح بأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابة نبيل عثمان ناجي بجروح سطحية في الرأس، ومزيد ناجي بكسر في اليد اليمنى، فيما أصيب غسان إبراهيم الديك بكسور في الساق والأضلاع، وجميعهم من بلدة كفر الديك، ونُقلوا إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين زاهي وعمر إبراهيم الديك، وعزت صالح علي، وأحمد نبيه ناجي، بعد مداهمة منازلهم، حيث نفذت عمليات تفتيش دقيقة وعبثت بمحتويات المنازل، واستجوبت عددا من المواطنين ميدانيا.

وفي مدينة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، وخلال الحملة، نفذت القوات عمليات تخريب وتدمير للأثاث، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا، قبل أن تعتقل كلًا من، كرم عمر المصري (24 عاما)، محمد فتح الله عيد دحدول (33 عاما)، سامر حسن ياسين (21 عاما)، أحمد عبد القادر الحلبي (45 عامًا)، حمادة مرايطة ( 37 عاما)، رزق درويش ( 60 عاما) ، إبراهيم عماد ابو زاهر ( 24 عاما).

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة بروقين وقرية حارس وسط إطلاق للقنابل الصوتية، وترويع للمواطنين واغلاق لمدخل حارس الغربي بالبوابة الحديدية.

وتواصل قوات الاحتلال مداهمة منازل المواطنين في قرى وبلدات المحافظة، والاعتداء على المواطنين دون اسباب تذكر ضمن حملة تصعيدية مستمرة.