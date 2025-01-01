“نموت ولا نتجند ولا نؤمن بحكم الكفار”.. رقصة وزير “الحريديم” تثير أزمة في إسرائيل

القدس المحتلة / سما/
تفاقمت أزمة جديدة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بعد انتشار فيديو لوزير الإسكان ورئيس حزب “يهدوت هتوراة”، يتسحاق جولدكنوبف، وهو يرقص على أنغام أغنية تتضمن عبارة “نموت ولا نتجند”.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حزب “يهدوت هتوراة” وهو يرقص على أنغام أغنية للحريديم وسط صخب كبير من طلاب المدارس الدينية الذين غنوا بحماسة كبيرة، وهم يحيطون به.
وخلال حفل زفاف للحريديم، رقص جولدكنوبف، الذي يهدد بإسقاط الموازنة والذهاب للانتخابات لو لم يمرر قانون منع تجنيد شباب الحريديم.
وتحتفي الأغنية، بالامتناع عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لتتزايد المطالبات خلال الساعات الأخيرة بإقالة الوزير، ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعليق على الحادثة.
وتتضمن كلمات الأغنية: “نموت ولا ننضم للتجنيد، لا نؤمن بحكم الكفار”، والكفار المقصودين هنا، هم اليهود العلمانيون.
وحاول رئيس حزب “يهدوت هتوراة” تبرير سلوكه بالقول: “حضرت حفل زفاف أحد أفراد عائلتي، وأثناء الرقص، تغيرت الموسيقى إلى أغنية لم أشعر بالراحة معها. ولكي لا أسيئ للعريس وعائلته بقيت في مكاني، وللأسف استغل البعض ذلك للتحريض وكأني أوافق على محتوى الأغنية، لكني أرفضها وأدينها”.
وبعد أن توالت الإدانات وتفاقمت الأزمة، طلب جولدكنوبف “المغفرة”، وتابع: “كان من واجبي إسكات الأوركسترا فورا، وسأفعل ذلك في المستقبل. أتفهم تماما من يتأذى وأعتذر”.