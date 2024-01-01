الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 34% خلال كانون ثاني الماضي

رام الله / سما/

قال جهاز الإحصاء المركزي إن الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 8% مقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2024، إذ بلغت قيمتها 140.7 مليون دولار.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، اليوم الاثنين، أن الصادرات ارتفعت إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 21% مقارنة بالشهر المنظر من العام الماضي، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني الماضي. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 45% مقارنة بالشهر كانون الثاني من عام 2024.

الواردات السلعية

وارتفعت الواردات خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 27% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 616.1 مليون دولار.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 14% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الثاني من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 48% مقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2024.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 34% خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 مقارنة بالشهر المناظر العام الماضي، إذ بلغت قيمة العجز 475.4 مليون دولار.