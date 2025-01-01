حماس توافق على مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار بغزة ..

قال مصدر في حركة حماس لوكالة "أسوشيتد برس" إن مصر قدمت مقترحا جديدا لمحاولة تجديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وان الحركة وافقت على المقترح.

وبحسب الاقتراح "ستفرج حماس عن خمسة اسرى أحياء، من بينهم الجندي "عيدان ألكسندر"، مقابل عودة المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لعدة أسابيع، والإفراج عن مئات الاسرى الفلسطينيين.

ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل، بينما أكدت حماس على التزامها الكامل ببنود الاتفاق.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين وأصابت أكثر من ألف، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.