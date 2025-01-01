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حزب «الشعب الجمهوري» يعلن إمام أوغلو مرشحاً له للانتخابات الرئاسية التركية

الإثنين 24 مارس 2025 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب «الشعب الجمهوري» يعلن إمام أوغلو مرشحاً له للانتخابات الرئاسية التركية



اسطنبول / وكالات /

رشَّح حزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أوقف عن العمل وسُجن الأحد، رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2028، حسبما أفاد متحدث باسم الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعدّ قوة المعارضة الرئيسية، انتخابات تمهيدية، الأحد، كان إمام أوغلو المرشّح الوحيد فيها. ويعدّ إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

وأمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، في انتظار المحاكمة بتهم فساد، في خطوة من المرجح أن تؤجج أكبر احتجاجات ضد الحكومة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وأنكر أوغلو الاتهامات، ووصفها بأنها «اتهامات وافتراءات غير معقولة». وقال في منشور على منصة «إكس»: «معاً سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا... أقف بشموخ ولن أركع»، ودعا أنصاره إلى التشبث بالأمل.

وفي وقت لاحق، دعا أوغلو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على احتجازه. ووصف في منشور على «إكس» العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها «إعدام خارج نطاق القضاء تماماً»، وقال إن هذا الأمر بمثابة «خيانة لتركيا».

وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتؤكد استقلالية القضاء. وحذّرت من الاحتجاجات، لا سيما في ظل حظر شامل على التجمعات في الشوارع تم تمديده، السبت، لأربعة أيام.

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