الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ63

جنين/سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ63 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة سيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت ثلاثة مواطنين منها، كما اقتحم جنود الاحتلال مساء أمس الأحد مطعم الأقصى على الدوار الرئيسي في مدينة جنين ومحلاً للحلويات.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل قرابة 230 مواطناً من المحافظة منذ بدء الحملة أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف، وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة، كما يستمر الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم وسط تحركات فرق المشاة في أحيائه، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألفا موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وكانت بلدية جنين، قد أعلنت أن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية، ما يعني 300 منزل داخل مخيم جنين، وفي عدة حارات منها الألوب والحواشين والسمران، كما يمنع الاحتلال أهالي المخيم من الدخول إليه للوصول إلى منازلهم وإخراج حاجاتهم منها.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع المخيم وقرابة 80% من شوارع المدينة، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها المستمر منذ 63 يوماً عن 34 شهيداً وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.