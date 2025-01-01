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مصر تجدد رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً او طوعاً من غزة

الإثنين 24 مارس 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تجدد رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً او طوعاً من غزة



القاهرة/سما/

جددت مصر تأكيدها على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارجه.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات تمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطرا داهما على الأمن القومي المصري، مشددة على رفضها التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، وتتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" بمساعدات اقتصادية يتم ضخها إليها.

وأكدت أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيا كان نوعه، مؤكدة أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ويرفض بشكل قاطع مشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة.

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