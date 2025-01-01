اسبوع على عودة الحرب : شهداء في غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة وحصار تل السلطان برفح..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السابع من استئناف الحرب مخلفة اعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتركزت الغارات على خان يونس جنوب قطاع غزة والتي تعرضت ل ١٢ غارة على الاقل .

وارتقى اربعة شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة معن شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد في الغارة مدير التربية والتعليم في شرق خانيونس الاستاذ : منار أبو خاطر وعدد من ابنائه بعد استهداف بيته في منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واستشهد ستة مواطنين وهم الشيخ جمال أبو سمرة وزوجته وعددًا من أفراد أسرته إثر قصف خيمة تؤويهم في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما قصف جيش الاحتلال ست سيارات متوقفة في أماكن متفرقة من خان يونس جنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال قصف الطابق الثاني من مجمع ناصر الطبي ما ادى لاستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم الذي كان يعالج من جروح أصابته في قصف سابق.

ويواصل جيش الاحتلال حصاره لحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويجبر الاحتلال المواطنين على الخروج في مسار محدد ويجري عمليات اعتقال وإطلاق نار ادت لوقوع شهداء وجرحى.

ولا زال الاتصال منقطع بتسعة من العاملين في الهلال الأحمر وأربعة من الدفاع المدني توجهوا لانتشال شهداء وجرحى.

كما استشهد في الغارة اربعة مواطنين اخرين.

واستشهدت مواطنتان ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى اربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي قطاع غزة ٤١ شهيد ( بينهم شهيدان إنتشال)و ٦١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وأوضح ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٧٣ شهيد، ١٢٣٣ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٠٢١ شهيد و ١١٣٢٧٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

واشارت إلى انه تم اضافة عدد ٢٣٣ شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء،ممن تم اكتمال بياناتهم وإعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.