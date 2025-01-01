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الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

الإثنين 24 مارس 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، (30) مواطناً على الأقل من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأنه من بين المعتقلين، المحرر أحمد وليد خشان من بلدة بير الباشا بمحافظة جنين، وهو أحد المحررين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارا إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، الذي ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، إذ وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى 480، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 230، وهذا المعطى يشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشمل الفئات كافة -وتحديدا- الشبان.

يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، وأبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

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