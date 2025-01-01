طقس فلسطين : ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، صافياً بوجه عام وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائمًا جزئيًا إلى صاف وربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتؤثر على البلاد يوم الأربعاء كتلة هوائية دافئة إلى حارة تؤثر على البلاد، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 8-9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10-11 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.