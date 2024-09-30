استشهاد أسير في سجن مجدو

رام الله/سما/

استشهد أسير فتى يبلغ من العمر 17 عاما، من الضفة الغربية المحتلة، في سجون الاحتلال، السبت، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان مقتضب، إن "معتقلا أمنيّا (أسيرا) يبلغ من العمر 17 عاما من منطقة الضفة الغربية، توفي أمس (السبت) في سجن مجيدو.

ولم توضح مصلحة سجون الاحتلال، الحالة الصحة للأسير، بادعاء أن ذلك يتعلّق بالخصوصيّة.

و أبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة باستشهاد المعتقل القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد/رام الله، في سجن (مجدو)، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ ٢٠٢٣، لتشكل الحرب على الأسرى وجها آخر من أوجه الإبادة.

وقالت الهية والنادي، إنّ الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في تاريخ 30/9/2024، ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن لنا التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ القاصر وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.