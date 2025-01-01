  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة

الإثنين 24 مارس 2025 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزراء إسرائيليون خلال اجتماع للحكومة عقد مساء السبت إن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تستقبل الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم طواعية من غزة.

وكانت الرسالة التي تم نقلها إلى الكابنيت هي "إننا نعمل على هذا الأمر بالتعاون مع الولايات المتحدة".

في إطار الاجتماع، وافق الكابنيت حسب صحيفة جيروزاليم بوست على مقترح وزير الجيش إسرائيل كاتس بإنشاء مكتب هجرة طوعية لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة.

ومن المقرر أن يعقد المكتب خلال الأسبوعين المقبلين أول اجتماع رسمي له بهدف المضي قدماً في ما يشار إليه بالعملية التي يمكن من خلالها للفلسطينيين الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة غزة.

وقال كاتس خلال اجتماع الحكومة "إننا نستخدم كل الوسائل المتاحة لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي وسنسمح لأي مقيم في غزة يرغب بالانتقال طواعية إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

"يبلها ويشرب ميتها".. هجوم مصري على ويتكوف بسبب تصريحاته عن "قرب الإفلاس"

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

القضاء التركي يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض

"واشنطن بوست": إسرائيل تنظر في خطط الاحتلال العسكري لقطاع غزة

حملة التحريض الإسرائيليّة الشرسة ضدّ مصر تطال الأزهر الشريف.. اتهام أعلى مؤسسةٍ دينيّةٍ بمعاداة الولايات المُتحدّة رغم تمويلها القاهرة

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذها جيش الاحتلال في رفح وخانيونس فجر اليوم ..

الأخبار الرئيسية

مصادر إسرائيلية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس وإسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة

تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

c214836c-4a73-4136-9f1a-f77c036f3893

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس ..

"هآرتس": استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

67dfcfcb42360417ee3404e4

عدد جرحى الجيش الإسرائيلي بلغ 78 ألفا منذ 7 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية