إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزراء إسرائيليون خلال اجتماع للحكومة عقد مساء السبت إن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تستقبل الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم طواعية من غزة.

وكانت الرسالة التي تم نقلها إلى الكابنيت هي "إننا نعمل على هذا الأمر بالتعاون مع الولايات المتحدة".

في إطار الاجتماع، وافق الكابنيت حسب صحيفة جيروزاليم بوست على مقترح وزير الجيش إسرائيل كاتس بإنشاء مكتب هجرة طوعية لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة.

ومن المقرر أن يعقد المكتب خلال الأسبوعين المقبلين أول اجتماع رسمي له بهدف المضي قدماً في ما يشار إليه بالعملية التي يمكن من خلالها للفلسطينيين الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة غزة.

وقال كاتس خلال اجتماع الحكومة "إننا نستخدم كل الوسائل المتاحة لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي وسنسمح لأي مقيم في غزة يرغب بالانتقال طواعية إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك