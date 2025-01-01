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تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة

الأحد 23 مارس 2025 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل خطة التهجير القادمة ..الفرقة 36 تستعد لعمليات عسكرية في قطاع غزة



بدأت الفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.

صرح بذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أضاف أيضًا أن قوات الفرقة أكملت خلال الأشهر الأخيرة مناورة في لبنان ونشاطًا عملياتيًا طويل الأمد في القطاع الشمالي. وبدأت الفرقة استعداداتها في القيادة الجنوبية وفقًا لتقييم الوضع. وفي مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، شوهدت حوالي 20

دبابة من الفرقة وهي تستعد في الميدان.

من جهتها كشفت مصادر عبرية مساء اليوم عن قيام خبراء من الجيش الاسرائيلي بوضع تصورات لوجستية لكيفية البدء بعملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت المصادر ان الهيئة التي صوتت الحكومة الاسرائيلية على إقامتها لتهجير الفلسطينيين وضعت نصب عنينيها تهجير خمسين الف غزي شهريا مشيرة إلى ان الاحتلال سيسهل خروج كل من يرغب من سكان غزة وسيوافق على جمع شمل كل الغزيين بالخارج مع عائلاتهم في اقرب فرصة.

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