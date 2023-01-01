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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس ..

الأحد 23 مارس 2025 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس ..



غزة /سما/

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن حريقًا اشتعل في الطابق الثاني من المجمع الطبي، فيما سجل ارتقاء شهداء وعدة إصابات بينه اخطيرة جراء عملية القصف، التي طالت قسم الجراحة.

وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية القصف حيث اندلعت ألسنة اللهب من أحد أقسام المستشفى، فيما تصاعد الدخان من المكان.

ويعد مجمع ناصر الطبي أحد المرافق الطبية الرئيسية في القطاع، والتي تقدم الخدمة لمناطق جنوب القطاع.

يأتي ذلك تواصل فيما "إسرائيل" عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية، في وقت بدأ فيه جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على حي تل السلطان برفح جنوب القطاع، وأجبر الآلاف على النزوح قسرا.

وأصدر جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا لسكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان برفح، معلنًا بدء هجوم عسكري في المنطقة، التي وصفها بأنها "منطقة قتال خطيرة".

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من مركبات الإسعاف قرب رفح جنوب قطاع غزة، وفُقد الاتصال بطواقمها، وفقًا لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جانبها، قالت وزارة الصحة إن 41 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم شهيدان "انتشال"، و61 إصابة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس/ آذار الجاري إلى 673 شهيدا، و1,233 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان إلى 50,021 شهيدا و 113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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