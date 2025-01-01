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اعتصام تضامني مع غزة في البحرين ودعوات للحكومة بإلغاء التطبيع (شاهد)

الأحد 23 مارس 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام تضامني مع غزة في البحرين ودعوات للحكومة بإلغاء التطبيع (شاهد)



المنامة/سما/

احتشد المئات في العاصمة البحرينية، المنامة، السبت، في اعتصام واحتجاج على استمرار ارتكاب المجازر في قطاع غزة، مطالبين حكومة بلادهم بإنهاء اتفاقية التطبيع مع الاحتلال.

وفي بيان لها، طالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، حكومة المنامة، بإلغاء التطبيع مع "الكيان الصهيوني" وأدانت المجازر في قطاع غزة، محملة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقول المبادرة، إن اتفاقية التطبيع التي وقعتها حكومة البحرين قد تم إبرامها بإرادة منفردة وهي لا تمثل موقف الشعب البحريني الرافض للتطبيع مع العدو، والذي يقف مع شعب فلسطين في مواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

وطالبت الجمعية مرارا، بإلغاء "هذه الاتفاقية المشينة والتي تشكل خنجرا في خاصرة الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه ورجاله الذين يتعرضون للقتل اليومي في مجازر جماعية يتم تغطيتها باتفاقيات التطبيع". كما أنها طالبت بإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عن اتفاقية التطبيع.



وتدعو المبادرة إلى زيادة حملات مقاطعة داعمي الكيان الصهيوني بما فيها المحلات التجارية التي تعلن عن أسمائها منظمات المقاطعة المعتمدة وجمعيات مقاومة التطبيع المحلية، وذلك من أجل عدم المساهمة في مساعدة جيش الاحتلال على القتل والتدمير.
 

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