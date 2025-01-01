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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية

الأحد 23 مارس 2025 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية



القدس المحتلة/سما/

بدعم من زعماء المعارضة في إسرائيل، تظاهر اليوم الأحد، آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الحكومة للمطالبة بوقف إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.


وبينما لم تحضر المستشارة بهاراف ميارا جلسة الحكومة، بعثت برسالة إلى مجلس الوزراء قالت فيها إن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية".

وأضافت المستشارة أن "الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون وتتصرف دون رقابة حتى في الفترات الحساسة".

في غضون ذلك، قال بيني غانتس الوزير المنسحب من حكومة بنيامين نتنياهو، إنه "في هذه الساعة يجتمع وزراء الحكومة لمناقشة قرار الإطاحة بالمستشارة القضائية، وسيقدمون الكثير من الأعذار لإقالتها، لكن السبب الحقيقي هو أن الحكومة مجبرة على تمرير قانون لإعفاء الحريديم "اليهود المتديين" من التجنيد".

وأضاف غانتس، أن "نتنياهو يريد مستشارا قضائيا يمكن من الالتفاف على قرار المحكمة العليا، للدهس على جنود الاحتياط الذين سيتجندون للمرة الخامسة، وللدفاع عن التهرب بالقانون".

وختم قائلا: "الهدف واضح، وهو الحفاظ على الحكومة على حساب من يحافظ على أمن اسرائيل، وعلى حسابنا جميعا".

بدوره، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالية في إسرائيل إنه "بعد أن حاول نتنياهو المستجوب إقالة محققه، يريد المتهم اليوم إقالة المدعي العام. هذا غير قانوني، هذا فساد، ولن يمر".

يأتي ذلك، عقب أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمس السبت مرة أخرى احتجاجا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة بار.

وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف. وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارا بأن الحكومة لا تملك أساسا قانونيا لإقالته.

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