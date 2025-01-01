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ليبرمان: لست مطمئنا بشأن استقرار نتنياهو النفسي

الأحد 23 مارس 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لست مطمئنا بشأن استقرار نتنياهو النفسي



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، مساء السبت، في مقابلة مع القناة 13، أنه قلق للغاية بشأن الحالة النفسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان: "لقد عرفت نتنياهو لسنوات عديدة ومررنا بفترات صعود وهبوط، ومما أراه في الأشهر الأخيرة عندما أراه أحيانا في الكنيست أو لفترة وجيزة على شاشة التلفزيون، فأنا قلق تماما بشأن استقراره العقلي".

وسئل ليبرمان عن إعلانه ترشحه لرئاسة الوزراء، فقال: "كنت وزيرا للخارجية والدفاع والمالية. أتيت بإيصالات، وأنا الوحيد الذي حذر مسبقا مما حدث في السابع من أكتوبر".

وكان ليبرمان، قال في مقال كتبه عبر موقع "والاه" العبري، إن محاولة نتنياهو تحميل قضية 7 أكتوبر لرونين بار رئيس الشاباك مثيرة للشفقة، بينما من الواضح للجميع أن المسؤولية الأساسية تقع عليه.

وأضاف أنه ليس من قبيل المصادفة أن يمنع نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق حكومية فكل شيء مسجل وموثق ومدون كلمة بكلمة. 

في غضون ذلك، كتبت صحيفة "معاريف" العبرية، أن أفيغدور ليبرمان الذي شغل منذ سنوات مناصب وزارية عدة بينها الدفاع والخارجية، هو الخيار الطبيعي لرئاسة الوزراء خلفا لنتنياهو.

#أفيغدور ليبرمان #نتنياهو

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