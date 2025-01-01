أبو الغيط: ندعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

القاهرة/سما/

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده.



وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "في اتصال هاتفي مع ‎وزير خارجية لبنان مساء اليوم، أعربت له عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده".

وأضاف أبو الغيط "سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".

وفي بيان صادر عن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إنه يتواصل مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين من دول عربية وأجنبية في إطار جهود مكثفة لاحتواء العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها أن الوزير رجي طلب من نظرائه الضغط على إسرائيل لوقف العدوان المستمر على المناطق الحدودية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع الخطير والمتدهور على الحدود الجنوبية للبنان.

وأكدت الخارجية أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.

ويشهد لبنان تهديدا مستمرا لاستئناف الحرب الإسرائيلية بعدما هزت صواريخ مجهولة انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة في شمال إسرائيل الاستقرار في لبنان وهددت باستئناف إسرائيل حربها على لبنان إذ نفذت طائراتها عشرات الغارات تركز معظمها في شمال الليطاني.

وبعد موجة قصف صباح السبت شنت إسرائيل موجة ثانية من القصف مساء ناهزت 50 هدفا حسبما أعلن الإعلام الإسرائيلي واستهدفت وسط مدينة صور وغارات أخرى في البقاع والحدود مع سوريا وإقليم التفاح.

وأفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش للبدء بموجة ثانية من الهجمات‬ على أهداف لحزب الله.