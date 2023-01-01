  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عدد جرحى الجيش الإسرائيلي بلغ 78 ألفا منذ 7 أكتوبر

الأحد 23 مارس 2025 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد جرحى الجيش الإسرائيلي بلغ 78 ألفا منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، أن عدد جرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وصل إلى 78 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.


وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدد الجرحى من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن ارتفع إلى أكثر من 78 ألفا، وأضافت أن 16 ألفا من المصابين، تم إدخالهم إلى المستشفى منذ السابع من أكتوبر.

وأفادت الوزارة بأن واحدا من كل اثنين من الجرحى الذين يتلقون العلاج في وحدة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، يعانون من ردود فعل نفسية.

من الجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عبر موقعه أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بلغ 846 قتيلا ممن سمح بنشر أسمائهم.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل بغارة إسرائيلية على خانيونس

"غريبة ومفاجئة".. كيف تلقت "إسرائيل" تصريحات ويتكوف الأخيرة؟

قيادي في "حماس" يتحدث عن حكم غزة

"بار لم يوقظني في 7 أكتوبر".. نتنياهو يتمسك بإقالة رئيس "الشاباك"

مؤرخ إسرائيلي: لا أستبعد حربا أهلية في إذا تعنت نتنياهو..

إسرائيل تنشئ إدارة خاصة للإشراف على عملية تهجير سكان غزة.. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يعتبرها قكرة “عملية للغاية”

القضاء التركي يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض

الأخبار الرئيسية

"هآرتس": استعدادات إسرائيلية لتوسيع القتال وفرض حكم عسكري على غزة

"واشنطن بوست": إسرائيل تنظر في خطط الاحتلال العسكري لقطاع غزة

Kamal-Adwan-Hospital-injured-730x438

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 50 ألفا.. والاحتلال يوسع المجازر والهجمات البرية

18ipj-14-730x438

وزير إسرائيلي يبحث السيطرة العسكرية على غزة مع مسؤولين أمريكيين

وزير الخارجية المصري: ضرورة وجود هيئة شرطية وقوة دولية اممية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية