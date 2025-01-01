الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مواصلة عمليته البرية شمال قطاع غزة، وتوسيع ما سماها "المنطقة الدفاعية".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته بدأت العمل أمس في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة بهدف ضرب "البنى التحتية الإرهابية لحماس" ولتوسيع المنطقة الدفاعية في شمال القطاع، وقد سمح للمدنيين الفلسطينيين بالإجلاء عن منطقة القتال حفاظا على سلامتهم".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية شن غارات جوية استهدفت عدة أهداف وبنى تحتية ارهابية تابعة لحماس في المنطقة، وسيواصل العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

واستأنفت "إسرائيل" فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت الخميس عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيدفع بمزيد من قواته إلى غزة لتوسيع عملياته العسكرية.

في المقابل، جددت حركة حماس دعوة الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية في نصرة الشعب الفلسطيني، كما دعت الدول الصديقة إلى الضغط على واشنطن لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل بغزة.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، قتل أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.