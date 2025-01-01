نائب لبناني: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي وحزب الله لا يخشى أحدا

قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، النائب إبراهيم الموسوي إن هناك من يجتهد ليجد ذريعة لـ "العدو الإسرائيلي".
وذكر الموسوي: "لقد أطلق بالأمس صواريخ من جنوب لبنان وانبرى الكثيرون ليكيلوا الاتهام لحزب الله، الذي نفى أي علاقة له بهذه الحادثة، علما أن الجميع اعتادوا دائما على حزب الله، أنه عندما ينفذ أي عملية يعلن عنها بكل شرف وفخر واعتزاز وشجاعة وجرأة ولا يخشى أحدا".
كلام النائب الموسوي جاء خلال مجلس العزاء الحسيني الذي أقامه حزب الله على روح القائد الحاج إبراهيم حسين جزيني (الحاج نبيل) في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن فضل الله وأمين شري، الوزير السابق محمد فنيش، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي بحسب الموسوي.
وشدد الموسوي على أن "حزب الله أكد من خلال اتصالاته مع الجهات الرسمية لا سيما مع رئيسي الجمهورية والحكومة أن لا علاقة للحزب بهذه العملية ومن باب الحرص والمسؤولية وحتى لا يترك مجالا لأحد في أن يدس أصابعه المسمومة بما حصل، ولكن هناك من يتبرع ويجتهد من أجل أن يجد ذريعة للعدو الإسرائيلي، حيث خرجت أصوات من الداخل اللبناني لتبرر وتقول إنه لا نعلم أي فصيل من حزب الله قد نفذ هذه العملية".
وأكد النائب الموسوي أن "حزب الله هو الحزب المتماسك والواحد ويأتمر بقيادته ويلتزم بكل التوجيهات المطلوبة منه وهذا اللعب الذي يمارسه البعض من أجل أن يبرروا للعدو الإسرائيلي لن يمر أبدا لا على جمهورنا ولا على عامة الناس، لافتا إلى أن العدو الإسرائيلي يقول إنه لا يعلم من أطلق الصواريخ، وأما البعض في لبنان فأصدروا الحكم وأبرموه بأن حزب الله هو المسؤول عن عملية إطلاق الصواريخ".
وأضاف: "هؤلاء البعض في لبنان لن يغيروا في واقع الأمر شيئا ولن يستطيعوا أبدا أن يفتوا في عضدنا ولن يزيدوا أمرهم إلا وبالا وخبالا ولن يزيدونا إلا ثباتا وإصرارا على خط ذات الشوكة، الذي التزمناه منذ البداية وقدمنا في سبيله أغلى وأعظم ما عندنا، وسوف نستمر في هذا الطريق مهما عظمت التضحيات ومهما جسمت وكبرت المخاطر في كل زمان ومكان، لأننا أصحاب هذه الراية التي لن تسقط وأصحاب هذه المسؤولية التي نحملها أمانة للشهداء".