تصعيد إسرائيلي شمال الضفة الغربية وسط تهجير قسري واعتقالات واسعة

رام الله/سما/

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ56 على التوالي، ولليوم الـ43 في مخيم نور شمس، وسط تصعيد غير مسبوق.



و تتضمن العمليات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية وتحديدا في جنين وطولكرم إخلاء قسريا واقتحامات متكررة وتدميرا واسعا للبنية التحتية.

وأجبرت القوات الإسرائيلية صباح اليوم سكان 10 منازل في حارة الربايعة بمخيم طولكرم على مغادرة منازلهم بعد منحهم مهلة قصيرة لإخلائها، يأتي ذلك بعد أن حولت القوات يوم أمس حارة المقاطعة إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى نزوح جماعي بين الأهالي.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أعلن عن تهجير أكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، بالإضافة إلى عشرات العائلات من الحي الشمالي لمدينة طولكرم.

هذا واستشهد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، وأصيب واعتقل العشرات، فيما تعرضت المنازل والمحال التجارية والمركبات للتخريب والنهب.

تقييد الحركة ومداهمات واسعة

فرضت القوات الإسرائيلية إجراءات مشددة على حركة المواطنين والمركبات في شارع نابلس بمدينة طولكرم، حيث تقوم باحتجاز المركبات وتفتيشها واستجواب الركاب. كما شملت المداهمات محال تجارية عديدة، مما زاد من معاناة السكان وفاقم الأوضاع الإنسانية.

في ظل هذا التصعيد المستمر، تستمر الدعوات المحلية والدولية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يُفاقم الكارثة الإنسانية في المنطقة.

دمار شامل وتهجير قسري

هذ وأسفرت العمليات الإسرائيلية في طولكرم ومخيماتها عن دمار شامل طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية، حيث قامت الآليات العسكرية بتدمير شبكة المياه والكهرباء، وإغلاق المداخل بالسواتر الترابية.

وتحولت العديد من المنازل التي تم الاستيلاء عليها إلى ثكنات عسكرية، في حين أصبحت المناطق المحيطة مناطق عسكرية مغلقة.

اقتحامات واسعة في الخليل

وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد مدينة الخليل وبلدتي سعير وحلحول ومخيم العروب شمال الضفة الغربية، بآليات عسكرية مكثفة.

وجابت القوات عدة أحياء وشوارع دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، لكنها نصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

اعتقالات في رام الله ونابلس

وفي رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مواطنين من بلدة سلواد شرق المدينة، وهم:

فارس عبد الله.

ووليد أسامة.

وزين إبراهيم الهندي.

كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام بلدتي بيتونيا ونعلين غرب رام الله، إلى ذلك، شهدت قرية يتما جنوب نابلس اقتحاما آخر، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل عنيف.

وأكد رئيس مجلس قروي يتما، أحمد صنوبر، أن المعتقلين هم:

هيثم خليل صنوبر.

وليد فوزي صنوبر.

وحسن عبد الله صنوبر.